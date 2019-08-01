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В Йемене пять военных погибли при ракетном обстреле хуситов – СМИ

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Ракетное нападение произошло во время военного парада недавно набранных армейских сил на базе Джала.
Хуситы регулярно проводят ракетные обстрелы
Хуситы регулярно проводят ракетные обстрелы
АР

В портовом городе Аден на юге Йемена сторонники движения Ансар Аллах, так называемые хуситы, выпустили ракету по военной базе проправительственных сил. В результате обстрела пять военных погибли и десять получили ранения, сообщает Синьхуа со ссылкой на источник в армии в четверг, 1 августа.

По его словам, баллистическая ракета поразила военную базу в районе Бурайга мухафазы Аден.

Также отмечается, что ракетное нападение произошло во время военного парада на базе Джала, где размещены недавно набранные армейские силы, поддерживаемые ОАЭ в Адене.

Напомним, в июне хуситы дважды атаковали аэропорты в Саудовской Аравии с помощью беспилотников.

Ранее военные США обвинили Иран в поставке ракет хуситам. В свою очередь Тегеран опроверг заявления Пентагона.

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Теги: ракета, военные, Йемен, обстрел, военная база, погибшие, погибшие в АТО
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Источник: korrespondent.net

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