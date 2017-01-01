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В Африке закрывают границы из-за вспышки вируса Эбола

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Руанда объявила о закрытии границы с Конго из-за вспышки в последней опасного вируса Эбола - в конце июля два человека умерли от вируса в городе около границы с Руандой.
В Конго эпидемия Эболы: Руанда закрыла границу
В Конго эпидемия Эболы: Руанда закрыла границу
Getty Images

Утром в четверг, 1 августа, Руанда закрыла границу с Демократической Республикой Конго из-за лихорадки Эбола, сообщает BBC.

Руандийское правительство приняло соответствующее решение из-за опасной динамики смертности в соседней стране. По меньшей мере два человека погибли в течение июля в восточном городе Гома, который находится возле границы с Руандой. В 2018-м Эбола унесла жизни боле 1 800 конголезцев.

В Конго назвали закрытие границы односторонним решением руандийских органов власти.

Ранее ВОЗ назвали вспышку чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, вызывающей обеспокоенность международной общественности. В организации также объявили о том, что существует высокая вероятность проникновения вируса Эбола во все руандийские регионы, граничащие с ДРК. Однако ВОЗ предупреждала, что попытки сдержать вирус путем перекрытия сообщения лишь усугубят ситуацию.

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Теги: Африка, эпидемия, граница, вирус Эбола, Конго, Руанда, Лихорадка Эбола
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Источник: korrespondent.net

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