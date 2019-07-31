Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Джонсон повесил на стену часы для обратного отсчета Brexit

Комментариев: 0
Такие же часы с секундомером установлены в штаб-квартире правящей Консервативной партии.
Часы обратного отсчета выхода Великобритании из ЕС
Часы обратного отсчета выхода Великобритании из ЕС
twitter.com/Conservatives
 
Ведущие обратный отсчет до выхода Великобритании из Евросоюза часы появились в резиденции премьер-министра Бориса Джонсона, сообщает Mirror.
 
На циферблате указано количество дней, часов, минут и секунд до 23:00 31 октября, то есть даты выхода Соединенного королевства из состава Европейского Союза. Цифры на циферблате можно увидеть с расстояния 75 футов (около 22 метров).
 
В штаб-квартире правящей Консервативной партии установлены аналогичные часы с подписью "Мы завершим Brexit и покинем ЕС к: (дата)".

Напомним, Великобритания обязана покинуть ЕС 31 октября 2019 года. Британское правительство выделило дополнительные 2,6 миллиарда долларов на подготовку к выходу из ЕС без соглашения.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Борис Джонсон, выход Великобритании из ЕС, Brexit
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь