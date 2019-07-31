Джонсон повесил на стену часы для обратного отсчета Brexit
Такие же часы с секундомером установлены в штаб-квартире правящей Консервативной партии.
Ведущие обратный отсчет до выхода Великобритании из Евросоюза часы появились в резиденции премьер-министра Бориса Джонсона, сообщает Mirror.
На циферблате указано количество дней, часов, минут и секунд до 23:00 31 октября, то есть даты выхода Соединенного королевства из состава Европейского Союза. Цифры на циферблате можно увидеть с расстояния 75 футов (около 22 метров).
В штаб-квартире правящей Консервативной партии установлены аналогичные часы с подписью "Мы завершим Brexit и покинем ЕС к: (дата)".
Party Chairman @JamesCleverly with the— Conservatives (@Conservatives) July 31, 2019
We will deliver Brexit by October 31st.
Back @BorisJohnson's pledge here: https://t.co/ZkcKvLONpm pic.twitter.com/aFF4Kfcav3
Напомним, Великобритания обязана покинуть ЕС 31 октября 2019 года. Британское правительство выделило дополнительные 2,6 миллиарда долларов на подготовку к выходу из ЕС без соглашения.
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