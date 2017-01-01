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Трамп пригрозил отправить боевиков ИГИЛ в Европу

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Американский президент пообещал выпустить боевиков Исламского государства, если Евросоюз их не заберет.
Трамп пообещал выпустить боевиков Исламского государства
Трамп пообещал выпустить боевиков Исламского государства

Власти США готовы освободить всех удерживаемых террористов ИГИЛ, если европейцы откажутся их забирать. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп, передают зарубежные СМИ.
 
"Мы удерживаем тысячи боевиков Исламского государства, и мы хотим, чтобы Европа их забрала. И если они откажутся это делать, то мы, вероятно, должны будем их выпустить в Европу", - заявил президент США.
 
По данным Трампа, выходцев из ЕС среди игиловцев в Сирии и Ирке порядка двух с половиной тысяч.
 
"Мы хотим, чтобы их забрала Европа, поскольку они направлялись назад в Европу: во Францию, Германию, различные места", – сказал американский лидер.

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Ранее сообщалось, что Исламское государство продолжает нападения и собирает силы для новой масштабной атаки.

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Теги: Трамп, Боевики, ИГИЛ, Исламское государство
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Источник: korrespondent.net

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