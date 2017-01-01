В документах было указано, что в контейнере находятся соевые бобы, но таможенники увидели лишь черные спортивные сумки с тоннами наркотиков.

В Германии сотрудники таможни изъяли 4,5 тонны кокаина из контейнера, который был отправлен из Уругвая. Стоимость партии оценивается почти в 1 млрд евро, сообщает Associated Press в пятницу, 2 августа.

Утверждается, что наркотики были изъяты в Гамбурге две недели назад во время проверки контейнера, который следовал из столицы Уругвая Монтевидео в бельгийский Антверпен.

В документах было указано, что в контейнере находятся соевые бобы, но таможенники увидели лишь черные спортивные сумки. Они обнаружили более 4200 пакетов с наркотиками.

Это крупнейшая изъятая партия кокаина в Германии на сегодняшний день.

В таможне заявили, что наркотики уже уничтожены "на фоне строгой секретности и больших мер безопасности".

Cмотрите фотогалерею: В Германии изъяли рекордную партию кокаина

Ранее сообщалось, что сотрудники испанской полиции задержала в аэропорту Барселоны мужчину, который пытался ввезти под париком полкилограмма кокаина.

Также в США изъяли 13 тонн кокаина в результате нескольких операций в восточной части Тихого океана. Эти наркотики оценили в 350 млн долларов.

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