Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Швеции освободили рэпера A$AP Rocky, за которого ручался Трамп

Комментариев: 0
Рэпера арестовали в Стокгольме из-за драки - за него лично обещал поручиться президент США Дональд Трамп.
Рэпера A$AP Rocky выпустили на свободу шведские власти
Рэпера A$AP Rocky выпустили на свободу шведские власти
Getty

Окружной суд Стокгольма освободил американского рэпера A$AP Rocky из-под ареста. Об этом сообщает местное издание Aftonbladet в пятницу, 2 августа.

В начале июля музыкант попал в полицию из-за драки в столице Швеции. Теперь с него сняли все ограничения, и он может покинуть Швецию.

Дональд Трамп, который ранее обещал Швеции поручиться за рэпера, чтобы местные власти скорее освободили его из-под ареста, написал в Twitterрадостное сообщение.

"A$AP Rocky выпустили из тюрьмы, и он возвращается домой в Соединенные Штаты из Швеции. Это была сложная неделя, возвращайся домой ASAP, A$AP", - написал президент США (ASAP - "как можно скорее").

Напомним, что 3 июля в Стокгольме за драку задержали американского исполнителя A$AP Rocky. Позже шведские власти заявили об аресте исполнителя на две недели, но срок растянулся, и его освободили только сейчас. Поручиться за рэпера обещал сам президент США Дональд Трамп.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Швеция, рэпер, Дональд Трамп
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь