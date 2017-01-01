В Швеции освободили рэпера A$AP Rocky, за которого ручался Трамп

Рэпера арестовали в Стокгольме из-за драки - за него лично обещал поручиться президент США Дональд Трамп.

Окружной суд Стокгольма освободил американского рэпера A$AP Rocky из-под ареста. Об этом сообщает местное издание Aftonbladet в пятницу, 2 августа.

В начале июля музыкант попал в полицию из-за драки в столице Швеции. Теперь с него сняли все ограничения, и он может покинуть Швецию.

Дональд Трамп, который ранее обещал Швеции поручиться за рэпера, чтобы местные власти скорее освободили его из-под ареста, написал в Twitterрадостное сообщение.

"A$AP Rocky выпустили из тюрьмы, и он возвращается домой в Соединенные Штаты из Швеции. Это была сложная неделя, возвращайся домой ASAP, A$AP", - написал президент США (ASAP - "как можно скорее").

Напомним, что 3 июля в Стокгольме за драку задержали американского исполнителя A$AP Rocky. Позже шведские власти заявили об аресте исполнителя на две недели, но срок растянулся, и его освободили только сейчас. Поручиться за рэпера обещал сам президент США Дональд Трамп.

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