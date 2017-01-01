Предсказано катастрофическое извержение вулкана
По данным геологической службы США, в будущем может произойти катастрофическое извержение гавайского вулкана Килауэа.
Геологическая служба США выпустила предупреждение о катастрофическом извержении гавайского вулкана Килауэа, сообщает Live Science.
По данным службы, в нижнем части кратера собирается критическая масса воды, которая натекает из трещин в скалах.
На данный момент в кратере сформировались три пруда, которые должны в какой-то момент соединиться в озеро.
Когда вулкан начнет извергаться, раскаленная магма превратит озерную воду в пар, что приведет к взрыву.
Напомним, 7 августа в Японии началось извержение вулкана Асама. В конце июля в Перу проснулся вулкан Убинас, была объявлена эвакуация населения.
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