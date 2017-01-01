Предсказано катастрофическое извержение вулкана

По данным геологической службы США, в будущем может произойти катастрофическое извержение гавайского вулкана Килауэа.



Геологическая служба США выпустила предупреждение о катастрофическом извержении гавайского вулкана Килауэа, сообщает Геологическая служба США выпустила предупреждение о катастрофическом извержении гавайского вулкана Килауэа, сообщает Live Science

По данным службы, в нижнем части кратера собирается критическая масса воды, которая натекает из трещин в скалах.

На данный момент в кратере сформировались три пруда, которые должны в какой-то момент соединиться в озеро.

Когда вулкан начнет извергаться, раскаленная магма превратит озерную воду в пар, что приведет к взрыву.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet