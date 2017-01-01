Землетрясение в Турции: число пострадавших выросло до 30 человек

За четыре часа турецкие сейсмологи зафиксировали 56 подземных толчков магнитудой от 1,1 до 6.

Афтершоки ощущались в провинциях Анталья и Мугла, где расположены курорты Flickr / Matt Katzenberger

По меньшей мере 30 человек пострадали после двух сильных землетрясений на западе Турции. Об этом сообщает телеканал NTV со ссылкой на данные мэра района Бозкурт Бирсен Джелик в четверг, 8 августа.

Утверждается, что жертв нет. Большинство людей попали в больницы с различными травмами, полученными в результате падения или паники при попытках выбраться из строений на улицу.

Некоторые жилые и хозяйственные постройки в зонах землетрясений получили повреждения. Крупных разрушений нет.

Также сообщается, что за четыре часа турецкие сейсмологи зафиксировали 56 подземных толчков магнитудой от 1,1 до 6 в районе города Измир и провинции Денизли. Первые подземные толчки и афтершоки ощущались в течение некоторого времени в соседних провинциях, в том числе в Анталье и Мугле, где расположены курорты.

Ранее в четверг сообщалось о землетрясении вблизи Тайваня магнитудой 6,4 балла. Толчки ощущались даже в столице – в Тайбэе здания качались около 10 секунд.

Напомним, на прошлой неделе у побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,8. В результате один человек погиб и четверо пострадали.

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