Землетрясение в Турции: число пострадавших выросло до 30 человек
По меньшей мере 30 человек пострадали после двух сильных землетрясений на западе Турции. Об этом сообщает телеканал NTV со ссылкой на данные мэра района Бозкурт Бирсен Джелик в четверг, 8 августа.
Утверждается, что жертв нет. Большинство людей попали в больницы с различными травмами, полученными в результате падения или паники при попытках выбраться из строений на улицу.
Некоторые жилые и хозяйственные постройки в зонах землетрясений получили повреждения. Крупных разрушений нет.
Также сообщается, что за четыре часа турецкие сейсмологи зафиксировали 56 подземных толчков магнитудой от 1,1 до 6 в районе города Измир и провинции Денизли. Первые подземные толчки и афтершоки ощущались в течение некоторого времени в соседних провинциях, в том числе в Анталье и Мугле, где расположены курорты.
Ранее в четверг сообщалось о землетрясении вблизи Тайваня магнитудой 6,4 балла. Толчки ощущались даже в столице – в Тайбэе здания качались около 10 секунд.
Напомним, на прошлой неделе у побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,8. В результате один человек погиб и четверо пострадали.
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