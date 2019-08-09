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Олимпиада-2020: Россию оставили без Курил на карте Японии

Комментариев: 7
Россияне называют инцидент провокацией.
Япония не признает российскую принадлежность островов Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи
Япония не признает российскую принадлежность островов Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи
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На сайте летней Олимпиады-2020 опубликовали карту мира, на которой Курильские острова принадлежат Японии, а не России. Именно Япония является хозяйкой крупных спортивных соревнований.

По данным российской прессы, острова включены в точки маршрута, по которому в Японии пронесут олимпийский огонь.

Сенатор, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич уже прокомментировал событие. По его словам, ошибку допустили организаторы Олимпиады.

"Вне всякого сомнения, там есть некое согласование по рекламной продукции, по каким-то другим вещам и те, кто это делал, отлично понимали, что это будет замечено, что это вызовет общественный резонанс... Но у меня большая степень уверенности, что было получено добро, так сказать, нейтральным людям на эту провокацию, из которых потом будут делать козлов отпущения", - сказал он.

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Напомним, что Япония не признает российскую принадлежность островов Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи. В России утверждают, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.

Как сообщалось 23 июля, по истребителю РФ открыли огонь над Японским морем.

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Теги: Курилы, Япония, Россия
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Комментариев (7)
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WTF2wtf    09.08.2019, 14:19
Оценка:  +1
WTF2wtf
может на Курилах референдум провести, хотят ли местные "вернуться домой" в Японию?
Via_dolorosa    09.08.2019, 14:02
Оценка:  +3
Via_dolorosa
VSHIVANKA- ты гордишься тем что расия окружила себя врагами где её не_навидят. Хорошая перспектива жить в окружении и изоляции. Именно поэтому вас и называют Северными вурдалаками.
Coюзник    09.08.2019, 13:56
Оценка:  +3
Coюзник
Россиян планомерно приучают что все что за Уралом уже не Россия ... Сибирь горит ... начхать пусть горит не жалко ... Иркутскую область затопило ... не беда ... Курилы с Владиком давно смотрят в сторону Японии
ЗовПрироды    09.08.2019, 13:54
Оценка:  +3
ЗовПрироды
НАРОДЫ КУРИЛ ИМЕЮТ ПРАВО НА САМООПРЕДЕЛЕНИЕ, РЕФЕРЕНДУМ,РЕФЕРЕНДУМ, РЕФЕРЕНДУМ ! Япония - введи войска.
fkrfyfan    09.08.2019, 13:44
Оценка:  -6
fkrfyfan
Да как то России пофиг. Они могут указать что и по Владивостоку или Хабаровску пронесут факел, что от этого изменится. Ведь никто их на Курилы по просту не пустит.
ЗовПрироды    09.08.2019, 13:55
Оценка:  +1
ЗовПрироды
Японские силы самообороны факел пронесут где попало, хоть на москве
VSHIVANKA    09.08.2019, 13:33
Оценка:  -7
VSHIVANKA
ЭУРОПЭЙЦИ УКРОПНЫЕ , ВОТ ВАМ ХОРОШИЙ ПРИМЕР ТОГО , КАК НУЖНО ВЕРИТЬ В МЕЧТУ !!! ))))
ЯПОНЦЫ СЕМЬДЕСЯТ С ЛИШНИМ ЛЕТ ВЕРЯТ , ЧТО САХАЛИН И КУРИЛЫ ИХ ТЕРРИТОРИЯ!!!
У ВАС ЕЩЕ ВСЁ ВПЕРЕДИ !!! )))))
СУГС !!!
dimasvetik    09.08.2019, 13:44
Оценка:  +3
dimasvetik
пошло ты НАХ
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