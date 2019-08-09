Олимпиада-2020: Россию оставили без Курил на карте Японии

Россияне называют инцидент провокацией.

Читай также: МИД Японии упустил фразу о возвращении Курил из ежегодного доклада

На сайте летней Олимпиады-2020 опубликовали карту мира, на которой Курильские острова принадлежат Японии, а не России. Именно Япония является хозяйкой крупных спортивных соревнований.

По данным российской прессы, острова включены в точки маршрута, по которому в Японии пронесут олимпийский огонь.

Сенатор, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич уже прокомментировал событие. По его словам, ошибку допустили организаторы Олимпиады.

"Вне всякого сомнения, там есть некое согласование по рекламной продукции, по каким-то другим вещам и те, кто это делал, отлично понимали, что это будет замечено, что это вызовет общественный резонанс... Но у меня большая степень уверенности, что было получено добро, так сказать, нейтральным людям на эту провокацию, из которых потом будут делать козлов отпущения", - сказал он.

Читай также: Россия отказалась обсуждать передачу островов Японии - СМИ

Напомним, что Япония не признает российскую принадлежность островов Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи. В России утверждают, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.

Как сообщалось 23 июля, по истребителю РФ открыли огонь над Японским морем.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.