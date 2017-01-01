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У экс-президента Киргизии нашли арсенал оружия

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В доме Атамбаева правоохранители нашли 11 единиц огнестрельного оружия. Изъяты снайперская винтовка, два карабина, четыре пистолета и четыре ружья.
Всего изъято 11 единиц огнестрельного оружия и боеприпасы
Всего изъято 11 единиц огнестрельного оружия и боеприпасы
пресс-служба МВД Киргизии

Правоохранители обнаружили 11 видов огнестрельного оружия и боеприпасы в доме экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева после штурма и задержания бывшего главы государства. Об этом в субботу сообщила пресс-служба МВД республики.

"Восьмого августа 2019 года в селе Кой-Таш Аламединского района после задержания сотрудниками МВД бывшего президента Алмазбека Атамбаева, в ходе осмотра его дома милиционерами обнаружены и изъяты различные виды огнестрельного оружия и боеприпасы. Всего изъято 11 единиц огнестрельного оружия и боеприпасы", - говорится в сообщении.

Как уточняет ведомство, изъяты снайперская винтовка, два карабина, четыре пистолета и четыре ружья. Также изъято оружие, отобранное и захваченное у сотрудников спецподразделения Государственного комитета по национальной безопасности: семь единиц помпового ружья калибра 12 мм для стрельбы резиновыми пулями.

Напомним, экс-президент Киргизии был задержан 8 августа отрядом спецназа после очередного штурма его резиденции в селе Кой-Таш недалеко от Бишкека, его вывезли из резиденции в конвое из нескольких легковых автомобилей и автобусов с военными. Также появилось видео задержания Атамбаева.

Спецназ начал штурм резиденции Атамбаеваеще 7 августа, но штурм был провален, сторонники экс-президента не пустили силовиков в дом бывшего лидера нации.

27 июня парламент Киргизии принял решение о снятии статуса неприкосновенности с Атамбаева. Бывшего президента подозревают в коррупции, узурпации власти и других преступлениях. Если следствие докажет его виновность в преступлениях, экс-лидеру Киргизии может грозить пожизненный срок.

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Теги: президент, Киргизия, оружие, Киргизстан
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Источник: korrespondent.net

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