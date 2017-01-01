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Королева разочарована британскими политиками - СМИ

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Согласно традиции британский монарх не участвует в политической жизни страны и воздерживается от каких-либо публичных комментариев по спорным вопросам, находящимся в компетенции правительства.
Королеве не нравится, как управляют страной
Королеве не нравится, как управляют страной

 

Королева Британии Елизавета II жаловалась на неспособность политиков управлять государством, сообщает The Times со ссылкой на источник в королевском окружении.

Отмечается, что королева выразила такое мнение на закрытом мероприятии вскоре после отставки Дэвида Кэмерона после референдума о Brexit.

Источник утверждает, что с той поры, разочарование королевы только возросло.

"Я думаю, что она очень встревожена. Я слышал, как она говорила о своем разочаровании в нынешнем политическом классе и его неспособности правильно управлять", – сказал собеседник издания.

До сих пор королевская семья держалась отстраненно и не выражала никаких взглядов на ситуацию с Brexit.

Согласно традиции, традиции британский монарх не участвует в политической жизни страны и воздерживается от каких-либо публичных комментариев по спорным вопросам, находящимся в компетенции правительства.

Ранее стало известно, что депутаты из числа консерваторов, которые отступают от линии партии, а также оппозиционные лейбористы планируют призвать королеву вмешаться, если премьер Борис Джонсон откажется уйти в отставку после объявления ему вотума недоверия.

Напомним, что королева Великобритании Елизавета II 24 июля назначила Бориса Джонсона премьер-министром страны. Также королева поручила ему сформировать правительство.

 
 
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Теги: Елизавета II, Борис Джонсон, королева, выход Великобритании из ЕС, Brexit
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Источник: korrespondent.net

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