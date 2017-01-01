Королева разочарована британскими политиками - СМИ
Королева Британии Елизавета II жаловалась на неспособность политиков управлять государством, сообщает The Times со ссылкой на источник в королевском окружении.
Отмечается, что королева выразила такое мнение на закрытом мероприятии вскоре после отставки Дэвида Кэмерона после референдума о Brexit.
Источник утверждает, что с той поры, разочарование королевы только возросло.
До сих пор королевская семья держалась отстраненно и не выражала никаких взглядов на ситуацию с Brexit.
Согласно традиции, традиции британский монарх не участвует в политической жизни страны и воздерживается от каких-либо публичных комментариев по спорным вопросам, находящимся в компетенции правительства.
Ранее стало известно, что депутаты из числа консерваторов, которые отступают от линии партии, а также оппозиционные лейбористы планируют призвать королеву вмешаться, если премьер Борис Джонсон откажется уйти в отставку после объявления ему вотума недоверия.
Напомним, что королева Великобритании Елизавета II 24 июля назначила Бориса Джонсона премьер-министром страны. Также королева поручила ему сформировать правительство.