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В Праге совершил экстренную посадку самолет

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После взлета сработал датчик, предупреждающий о неисправности одной из систем.
Самолет чешской авиакомпании совершил экстренную посадку в Праге
Самолет чешской авиакомпании совершил экстренную посадку в Праге

Самолет Boeing 737 чешской авиакомпании Smartwings, выполнявший чартерный рейс из города Брно в Бургас, из-за технической неисправности совершил экстренную посадку в международном аэропорту Праги. Об этом сообщила представитель аэропорта Владимира Дуфкова.

"На борту находились 189 пассажиров и шесть членов экипажа, - отметила она. - После взлета сработал датчик, предупреждающий о неисправности одной из систем. Командир экипажа принял решение экстренно приземлиться в Праге".

Посадка прошла в штатном режиме. Технические службы пражского аэропорта установили, что причиной ЧП стала неисправность датчика. Прибор был заменен и самолет вылетел в Бургас, пояснила Дуфкова.

Ранее в аэропорту Рима сразу после взлета совершил аварийную посадку самолет авиакомпании Norwegian. Небольшие фрагменты от самолета упали на крыши и автомобили города Фьюмичино.

Самолет задымился при посадке в Испании

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Теги: самолет, Прага, экстренная посадка
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Источник: korrespondent.net

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