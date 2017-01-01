В Праге совершил экстренную посадку самолет

После взлета сработал датчик, предупреждающий о неисправности одной из систем.

Самолет Boeing 737 чешской авиакомпании Smartwings, выполнявший чартерный рейс из города Брно в Бургас, из-за технической неисправности совершил экстренную посадку в международном аэропорту Праги. Об этом сообщила представитель аэропорта Владимира Дуфкова.

"На борту находились 189 пассажиров и шесть членов экипажа, - отметила она. - После взлета сработал датчик, предупреждающий о неисправности одной из систем. Командир экипажа принял решение экстренно приземлиться в Праге".

Посадка прошла в штатном режиме. Технические службы пражского аэропорта установили, что причиной ЧП стала неисправность датчика. Прибор был заменен и самолет вылетел в Бургас, пояснила Дуфкова.

Ранее в аэропорту Рима сразу после взлета совершил аварийную посадку самолет авиакомпании Norwegian. Небольшие фрагменты от самолета упали на крыши и автомобили города Фьюмичино.

Самолет задымился при посадке в Испании

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet