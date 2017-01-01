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Трамп прокомментировал взрыв на полигоне в России

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Американский лидер подчеркнул, что США сделали для себя выводы после ЧП в Архангельской области.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
 
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон сделали выводы после чрезвычайного происшествия в России, которое случилось 8 августа на полигоне в Архангельской области. Об этом он написал в Twitter 12 августа.
 
"США многое узнали в связи с неудачей, приведшей ко взрыву ракеты в России. У нас есть аналогичные, хотя и более современные технологии. Взрыв российского Skyfall заставил людей беспокоиться о воздухе рядом с объектом и далеко за его пределами. Нехорошо!" - отметил американский лидер.
 
Американская разведка подозревает, что в Архангельской области взорвался прототип крылатой ракеты Буревестник, которую НАТО называет SSC-X-9 Skyfall.
 
Напомним, 8 августа на полигоне Минобороны РФ в Архангельской области произошел взрsd.
 
В Росатоме сообщили, что инцидент произошел при испытании жидкостной реактивной двигательной установки. Погибли пять специалистов компании.
 
В Минобороны РФ заверили, что радиационный фон после происшествия в норме.

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Теги: Россия, США, взрыв, Трамп, Дональд Трамп, полигон, Архангельск
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Источник: korrespondent.net

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