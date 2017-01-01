Трамп прокомментировал взрыв на полигоне в России

Американский лидер подчеркнул, что США сделали для себя выводы после ЧП в Архангельской области.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон сделали выводы после чрезвычайного происшествия в России, которое случилось 8 августа на полигоне в Архангельской области. Об этом он написал в Twitter 12 августа.

"США многое узнали в связи с неудачей, приведшей ко взрыву ракеты в России. У нас есть аналогичные, хотя и более современные технологии. Взрыв российского Skyfall заставил людей беспокоиться о воздухе рядом с объектом и далеко за его пределами. Нехорошо!" - отметил американский лидер.

The United States is learning much from the failed missile explosion in Russia. We have similar, though more advanced, technology. The Russian “Skyfall” explosion has people worried about the air around the facility, and far beyond. Not good! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 августа 2019 г.

Американская разведка подозревает, что в Архангельской области взорвался прототип крылатой ракеты Буревестник, которую НАТО называет SSC-X-9 Skyfall.

В Росатоме сообщили, что инцидент произошел при испытании жидкостной реактивной двигательной установки. Погибли пять специалистов компании.

В Минобороны РФ заверили, что радиационный фон после происшествия в норме.

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