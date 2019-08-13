В Рио-де-Жанейро более 50 человек пострадали в крупном ДТП
По меньшей мере 51 человек пострадал в результате крупного ДТП в центре Рио-де-Жанейро. Об этом сообщает G1 во вторник, 13 августа.
Инцидент произошел вечером (раннее утро среды по Киеву) в одном из подземных туннелей в центре столицы одноименного штата. Столкнулись два автобуса и пять легковых автомобилей.
Четыре человека, состояние которых вызывало наибольшие опасения медиков, госпитализированы, остальным оказывается помощь на месте.
Участок трассы, связывающий центр города и его южную часть, был полностью перекрыт. Причины ДТП выясняются.
Cмотрите фотогалерею: В Рио-де-Жанейро более 50 человек пострадали в крупном ДТП
Ранее в Польше столкнулись два автобуса, в которых находилось 70 пассажиров. В результате аварии пострадали 27 человек.
Также сообщалось, что в Танзании при взрыве бензовоза сгорели 60 человек.
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