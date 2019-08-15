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В Ирландии загорелся самолет с американскими военными

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Диспетчеры заметили дым, исходивший из посадочного оборудования самолета Boniing 767-300, когда он двигался по взлетно-посадочной полосе.
Пожар одного из двигателей тушили пеной
Пожар одного из двигателей тушили пеной
rte.ie

Самолет, который регулярно перевозит американских военных, загорелся в ирландском аэропорту Шеннон перед взлетом в четверг, 15 августа, сообщает RTE.

Аэропорт утром сообщил в Twitter, что рейсы были временно приостановлены после инцидента с самолетом Boeing 767-300. Все пассажиры и экипаж высадились после вызова экстренных служб на место происшествия.

Диспетчеры воздушного движения заметили пожар и дым, исходивший из посадочного оборудования самолета Boniing 767-300 компании Omni Air International, когда он двигался по взлетно-посадочной полосе.

Очевидец происшествия сказал, что он видел, как пену для тушения применили на одном из двигателей после остановки.

По предварительным данным, серьезных травм у пассажиров или экипажа нет.

Ирландия позволяет военнослужащим США посадку и заправку в западном ирландском аэропорту, втором самом мощном в стране, прежде всего для трансатлантических полетов.

В среднем около 300 американских военных проходили через аэропорт Шеннон ежедневно в течение первых трех месяцев года, сообщает Reuters со ссылкой на Министерство транспорта Ирландии.

Ранее сообщалось, что в варшавском аэропорту произошли две аварийные посадки самолетов за утро.

А ранним утром сегодня аварийную посадку на кукурузном поле в Подмосковье совершил самолет А-321. У лайнера отказали двигатели из-за попадания стаи птиц. В результате происшествия пострадали 23 человека из 234 на борту. 

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Теги: авиация, самолет, Ирландия, аварийная посадка, армия США
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
ira0957    15.08.2019, 15:01
Оценка:  0
ira0957
Ну что, руинцы, будете радоваться или как? )
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