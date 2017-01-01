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В столице Катара появилась голубая дорога

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Эксперимент продлится 18 месяцев. Если он окажется удачным, голубыми станут и другие улицы города.
Голубая дорога в Дохе
Голубая дорога в Дохе
Gulf Times

Управление общественных работ города Доха совместно с японской компанией работает над экспериментальным проектом по перекраске одной из центральных улиц столицы Катара в голубой цвет. Об этом накануне сообщило издание Gulf Times.

Ответственный инженер Саад аль-Досари считает, что это поможет снизить температуру асфальта примерно на 15-20 градусов по Цельсию, ведь черный цвет поглощает и излучает больше тепла.

Кроме того, голубой цвет улицы радует глаз, добавил инженер.

По словам чиновника, эксперимент продлится 18 месяцев. Если он окажется удачным, голубыми станут и другие улицы города.

Cмотрите фотогалерею: В столице Катара появилась голубая дорога

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о дорожных работах. Он поручил провести ряд мероприятий, направленных на улучшение дорожной инфраструктуры в стране.

В свою очередь, министр инфраструктуры Владимир Омелян назвал этот указ Зеленского о дорогах "цирком". По его словам, все дороги в Украине могут быть отремонтированы в течение 10 лет, и это будет стоить триллион гривен.

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Теги: дорога, асфальт, Катар, Ремонт дорог, Доха
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Источник: korrespondent.net

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