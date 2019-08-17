Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Во Франции посетитель ресторана застрелил официанта из-за сэндвича

Комментариев: 0
Мужчина выстрелил в официанта из-за того, что его сэндвич приготовили не так быстро, как он этого хотел.
Во французском ресторане посетитель убил официанта
Во французском ресторане посетитель убил официанта
twitter.com/LeGlobe_info
 
В одном из ресторанов в коммуне Нуази-ле-Гран в столичном регионе Франции мужчина убил официанта. Об этом 17 августа сообщила радиостанция France Info со ссылкой на источники, близкие к следствию.
 
Отмечается, что инцидент произошел в пятницу, 16 августа, около 21.00 (22.00 по киевскому времени).
 
По словам свидетелей, мужчина выстрелил в официанта, поскольку был недоволен тем, что заказанный сэндвич был приготовлен недостаточно быстро.
 
Выпущенная пуля попала официанту в плечо, рана оказалась тяжелой. Несмотря на быстрое оказание медицинской помощи он скончался на месте.
 
Стрелок сбежал с места преступления, его разыскивает полиция.
 
По данным газеты Parisien, инцидент произошел в ресторане-пиццерии Mistral. Погибшему официанту было 28 лет.
 
 
Ранее сообщалось, что в Штутгарте посреди улицы мужчину зарубили мечом

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Франция, убийство, официант
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь