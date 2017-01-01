ИГИЛ взяла ответственность за взрыв на свадьбе в Кабуле

Представители движения Талибан осудили нападение и отрицали любую свою причастность.

Террористическая группировка Исламское государство взяла на себя ответственность за взрыв на свадьбе в столице Афганистана Кабуле, в результате которого погибли 63 человека, сообщает Associated Press.

В свою очередь представители движения Талибан осудили нападение и отрицали любую свою причастность.