В Уганде взорвался бензовоз, не менее десяти жертв
Грузовой автомобиль столкнулся с припаркованными такси и перевернулся. После этого прогремел взрыв, за которым последовал пожар.
На западе Уганды 18 августа взорвался бензовоз. В результате происшествия погибли не менее десяти человек, сообщила местная газета Daily Monitor.
Отмечается, что бензовоз перевернулся в округе Рубиризи в результате столкновения с двумя припаркованными такси.
Взрыв произошел рядом с местом, где расположены торговые точки. Огонь распространился на десятки домов и магазинов.
Подчеркивается, что число жертв может вырасти, десятки человек оказались под завалами.
Ранее сообщалось, что в Танзании при взрыве бензовоза погибли около 60 человек.
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