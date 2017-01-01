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В Уганде взорвался бензовоз, не менее десяти жертв

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Грузовой автомобиль столкнулся с припаркованными такси и перевернулся. После этого прогремел взрыв, за которым последовал пожар.
Пожар на месте взрыва бензовоза в Уганде
Пожар на месте взрыва бензовоза в Уганде
monitor.co.ug
 
На западе Уганды 18 августа взорвался бензовоз. В результате происшествия погибли не менее десяти человек, сообщила местная газета Daily Monitor.
 
Отмечается, что бензовоз перевернулся в округе Рубиризи в результате столкновения с двумя припаркованными такси. 
 
Взрыв произошел рядом с местом, где расположены торговые точки. Огонь распространился на  десятки домов и магазинов. 
 
Подчеркивается, что число жертв может вырасти, десятки человек оказались под завалами.
 
Ранее сообщалось, что в Танзании при взрыве бензовоза погибли около 60 человек.
 

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Теги: взрыв, Уганда, бензовоз
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Источник: korrespondent.net

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