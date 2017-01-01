В Уганде взорвался бензовоз, не менее десяти жертв

Грузовой автомобиль столкнулся с припаркованными такси и перевернулся. После этого прогремел взрыв, за которым последовал пожар.

Пожар на месте взрыва бензовоза в Уганде monitor.co.ug

На западе Уганды 18 августа взорвался бензовоз. В результате происшествия погибли не менее десяти человек, сообщила местная газета Daily Monitor

Отмечается, что бензовоз перевернулся в округе Рубиризи в результате столкновения с двумя припаркованными такси.

Взрыв произошел рядом с местом, где расположены торговые точки. Огонь распространился на десятки домов и магазинов.

Подчеркивается, что число жертв может вырасти, десятки человек оказались под завалами.

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