Взрыв бензовоза в Танзании: почти 100 жертв

В результате взрыва бензовоза в Танзании скончались 95 человек. Многие пострадавшие получили сильные ожоги.

На месте взрыва бензовоза в Танзании

Число погибших в результате взрыва бензовоза в городе Морогоро на востоке Танзании возросло до 95 человек. Об этом 18 августа сообщило AFP со ссылкой на источники в медицинских службах.

По информации медиков, в больницах скончались еще несколько человек. При этом большинство пострадавших уже выписаны из медицинских учреждений.

По словам очевидцев, трагедия произошла из-за того, что один из собравшихся возле машины мужчин закурил сигарету. В результате происшествия погибли преимущественно местные жители.

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