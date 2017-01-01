Договоренностей касательно встречи Зеленского и Путина нет, - Песков

Песков уточнил ситуацию касательно встречи Зеленского и Путина.

После заявления Путина о вероятности встречи с Владимиром Зеленским, в Кремле уточнили, что никаких условий между собой стороны не уточнили. Об этом на брифинге уточнил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

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По словам Пескова, практически никаких продвижений в этом вопросе не достигнуто.

Здесь больше вопросов, чем ответов. Пока никаких наметок нет по возможной встрече с президентом Зеленским, - ответил Песков.

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Пресс-секретарь Путина отметил, что также нет никакого продвижения по срокам встречи в “нормандском формате“. Песков подчеркнул, что “есть определенные сроки проведения встреч экспертов, встреч помощников президентов“, и “там и будет идти на экспертном уровне подготовка“.

Правая рука Путина также отметил, что помощники президентов должны провести встречи “в обозримой перспективе“. Больше информацию касательно вероятной встречи глав двух государств нет.

Напомним, ранее Песков говорил, что Путин позитивно относится к Зеленскому. Песков рассказал об отношении Путина к Зеленскому.

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