Путин позитивно относится к Зеленскому, - Песков

Песков рассказал об отношении Путина с Зеленскому.

Президент Российской Федерации Владимир Путин в целом позитивно относится к главе украинского государства Владимиру Зеленскому. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, об этом передают российские СМИ.

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Песков заявил, что для Путина, который является очень прагматичным лидером, важны не разговоры, а конкретные действия.

Но для него главное - не разговоры, а реализация достигнутых договоренностей, - отметил он.

Также пресс-секретарь Путина отметил, что диалог между лидерами двух стран уже сам по себе является позитивным явлением. Сейчас главное взаимно реализовать все договоренности.

Само по себе общение двух глав государств, безусловно, это факт, который можно оценить только положительно, потому что президент Путин всегда является сторонником диалога для решения насущных проблем, тем более в таких запущенных ситуациях, как российско-украинские отношения, - добавил Песков.

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Напомним, в день массовых протестов в Москве Путин уехал в аннексированный Крым. Российский президент приехал на шоу “Ночных волков”.

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