Полиция задержала людей, планировавших теракт на саммите G7

Французская полиция задержала пять человек, которые планировали поджечь отель, где должны остановиться правоохранители во время саммита Большой семерки.

Полиция во Франции задержала четырех мужчин и одну женщину по подозрению в планировании теракта в отеле, где будут размещены жандармы, занятые в охране саммита G7 в Биаррице. Об этом сообщает BFMTV во вторник, 20 августа.

Мужчин и женщину в возрасте от 24 до 45 лет задержали в понедельник в департаменте Ланды. Они были известны спецслужбам участием в анархо-автономистском движении.

Внимание правоохранителей они привлекли обсуждением в соцсетях места размещения полиции во время саммита. Во время дискуссий обсуждалась возможность "поджечь отель".

Сейчас подозреваемые находятся под стражей. Их обвиняют в преступном сговоре с целью совершить преступление и разрушить имущество.

Как сообщалось, Франция мобилизует 10 тысяч правоохранителей для обеспечения безопасности на саммите G7.

Саммит, который состоится на юго-западе Франции в городе Биарриц 24-26 августа, пройдет на фоне торговой войны США и Китая и нестабильности финансовых рынков. Ранее СМИ сообщали, что саммит G7 впервые может завершиться без совместного заявления.

Напомним, в прошлом году президент США Дональд Трамп покинул саммит раньше и отказался от совместного коммюнике, подорвав хрупкий консенсус по поводу торгового спора между Вашингтоном и его главными союзниками.

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