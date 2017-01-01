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Французского композитора во время похода загрыз медведь

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Жюльен Готье путешествовал по канадской Аляске с подругой. Гризли утащил его ночью из палатки.
Медведь гризли
Медведь гризли
Getty Images
 
Французский композитор Жюльен Готье погиб при нападении медведя гризли, путешествуя по канадской Аляске в рамках культурного проекта. Об этом 20 августа сообщил сайт France Musique.
 
Отмечается, что на Аляску 44-летний Готье отправился в компании со своей подругой Камиль Тоскани – биологом и фотографом.
 
Пара намеревалась сплавиться на 1,5 тысячу километров вниз по реке Маккензи.
 
Тоскани рассказала канадской полиции, что в ночь на 15 августа медведь схватил ее спящего друга за шею и утащил из палатки в лес. Тело композитора было обнаружено в дикой местности на следующий день. 
 
Готье закончил Парижскую высшую национальную консерваторию музыки и танца. Начиная с 2017 года, он сотрудничал с Симфоническим оркестром Бретани, а также регулярно участвовал в мероприятиях Парижской филармонии.
 
 
Ранее сообщалось, что жителю Тувы чудом удалось выжить в берлоге медведя.

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Теги: Франция, Канада, музыкант, медведь, композитор, умер, Аляска, убит
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Источник: korrespondent.net

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