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Число жертв взрыва в Кабуле достигло 80 человек

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В больницах скончались 17 человек. Более 160 пострадавших продолжают получать медицинскую помощь.
Последствия взрыва в Кабуле
Последствия взрыва в Кабуле

Число погибших в результате взрыва во время празднования свадьбы на западе Кабула возросло до 80. Об этом сообщает Reuters в среду, 21 августа.

Как рассказал представитель МВД Афганистана Насрат Рахими, от полученных ранений в больницах скончались 17 человек.

"Еще 17 человек скончались из-за полученных ранений, более 160 все еще получают медицинскую помощь в больницах или на дому", – приводит агентство слова Рахими.

Напомним, взрыв произошел вечером в минувшую субботу, 17 августа, в одном из свадебных залов Кабула. Взрывное устройство привел в действие смертник. В это время в помещении находились около тысячи человек. Изначально сообщалось о 63 погибших и 180 пострадавших.

Позже ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

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Теги: Афганистан, взрыв, жертвы, жертва, погибли, Кабул, война в афганистане, пострадавшие, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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