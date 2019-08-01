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Лидеры G7 решили, что Иран не должен обладать ядерным оружием - СМИ

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В Группе семи сошлись во мнении о том, что Тегеран не должен иметь ядерное оружие.
Иранская АЭС в Бушере
Иранская АЭС в Бушере
Getty Images
 
Лидеры стран Большой семерки на встрече во французском Биаррице пришли к единому мнению, что Иран не должен обладать ядерными оружием. Об этом в воскресенье, 25 августа, сообщило японское агентство Kyodo.
 
Также лидеры G7 выразили намерение способствовать миру и стабильности в Ближневосточном регионе.
 
По данным собеседника агентства, премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе обсуждения заявил, что Токио "серьезно озабочен тем, что Иран превысил уровень обогащения урана".
 
При этом правительство Японии намерено продолжать "добиваться дипломатического урегулирования" данной проблемы.
 
Напомним, 8 мая, в годовщину выхода США из ядерной сделки, Иран объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды.
 
Позднее МАГАТЭ подтвердило, что Тегеран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов. 

В начале июля Иран заявил, что начинает обогащать уран выше уровня в 3,67%, оговоренного ядерной сделкой.

Также власти страны объявили, что через 60 дней перейдут к третьей фазе сокращения обязательств в рамках совместного всеобъемлющего плана действий, если европейские страны не найдут способ выполнить свою часть сделки.

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Теги: Иран, Ядерная программа Ирана, саммит, G7
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Источник: korrespondent.net

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