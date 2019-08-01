Лидеры G7 решили, что Иран не должен обладать ядерным оружием - СМИ

В Группе семи сошлись во мнении о том, что Тегеран не должен иметь ядерное оружие.

Лидеры стран Большой семерки на встрече во французском Биаррице пришли к единому мнению, что Иран не должен обладать ядерными оружием. Об этом в воскресенье, 25 августа, сообщило японское агентство Kyodo

Также лидеры G7 выразили намерение способствовать миру и стабильности в Ближневосточном регионе.

По данным собеседника агентства, премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе обсуждения заявил, что Токио "серьезно озабочен тем, что Иран превысил уровень обогащения урана".

При этом правительство Японии намерено продолжать "добиваться дипломатического урегулирования" данной проблемы.

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