Лидеры G7 решили, что Иран не должен обладать ядерным оружием - СМИ
В Группе семи сошлись во мнении о том, что Тегеран не должен иметь ядерное оружие.
Лидеры стран Большой семерки на встрече во французском Биаррице пришли к единому мнению, что Иран не должен обладать ядерными оружием. Об этом в воскресенье, 25 августа, сообщило японское агентство Kyodo.
Также лидеры G7 выразили намерение способствовать миру и стабильности в Ближневосточном регионе.
По данным собеседника агентства, премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе обсуждения заявил, что Токио "серьезно озабочен тем, что Иран превысил уровень обогащения урана".
При этом правительство Японии намерено продолжать "добиваться дипломатического урегулирования" данной проблемы.
Напомним, 8 мая, в годовщину выхода США из ядерной сделки, Иран объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды.
Позднее МАГАТЭ подтвердило, что Тегеран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов.
В начале июля Иран заявил, что начинает обогащать уран выше уровня в 3,67%, оговоренного ядерной сделкой.
Также власти страны объявили, что через 60 дней перейдут к третьей фазе сокращения обязательств в рамках совместного всеобъемлющего плана действий, если европейские страны не найдут способ выполнить свою часть сделки.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент