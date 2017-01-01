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Иран заявил о продаже нефти с танкера Adrian Darya 1

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Порт назначения иранского танкера Adrian Darya 1 остается неизвестным. По данным правительства в Тегеране, его теперь будет определять новый собственник груза.
Иранский танкер Adrian Daray (бывший Grace 1) у берегов Гибралтара
Иранский танкер Adrian Daray (бывший Grace 1) у берегов Гибралтара
Getty Images

Правительство Ирана в понедельник, 26 августа, сообщило о завершении сделки по продаже нефти, которая находилась на борту супертанкера Adrian Darya 1.

"Исламская Республика продала нефть с этого судна. Теперь пункт назначения данного груза будет определять собственник и покупатель", - заявил пресс-секретарь правительства Ирана Али Рабии в понедельник, согласно сообщению иранского информагентства IRIB.

Ранее сообщалось, что на борту танкера Adrian Darya 1, называвшегося ранее Grace 1, находятся 2,1 миллиона баррелей легкой нефти, стоимость которой оценивается в 130 млн долларов. Согласно службе отслеживания местонахождения судов Marine Traffic, в настоящий момент танкер Adrian Darya 1 находится в Средиземном море на расстоянии около 120 морских миль к западу от греческого острова Крит и держит курс на юго-восток.

Напомним, в начале июля полиция и таможенные службы Гибралтара задержали супертанкер Grace 1 по подозрению в незаконных поставках нефти в Сирию.

После заверений иранских властей, что танкер не будет производить разгрузку в Сирии, суд Гибралтара постановил отпустить судно.

Источник: Русская служба DW

 

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Теги: нефть, Иран, Гибралтар, танкер
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Источник: korrespondent.net

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