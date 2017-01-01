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Израильский самолет нанес удар по объекту ХАМАС

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Израильские военные засекли запуск снаряда из сектора Газа и приняли решение ударить в ответ.
Самолет F-16 ВВС Израиля
Самолет F-16 ВВС Израиля

Военный самолет армии обороны Израиля нанес удар по посту движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на обстрел территории еврейского государства ранее в тот же день. Об этом сообщила армейская пресс-служба во вторник, 27 августа.

"Некоторое время назад был засечен запуск снаряда из сектора Газа по израильской территории. В ответ летательный аппарат Армии обороны Израиля поразил военный пост ХАМАС в северной части сектора Газа", – говорится в распространенном военными заявлении.

Также в пресс-службе заявили, что из палестинского анклава, судя по всему, было выпущено больше снарядов по Израилю, но они "упали на территории самого сектора Газа".

Накануне израильская авиация атаковала базу движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел с территории палестинского анклава.

Напомним, в августе военные Израиля застрелили несколько вооруженных палестинцев, пытавшихся пересечь северную границу сектора Газа.

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Теги: авиация, Израиль, сектор Газа, ХАМАС, арабо-израильский конфликт, авиаудар
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Источник: korrespondent.net

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