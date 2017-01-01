В Германии носорог атаковал автомобиль

Инцидент произошел в природном парке Серенгети в нижнесаксонском Ходенхагене.

Рассвирепевший носорог атаковал и опрокинул автомобиль смотрительницы за животными в Германии, она отделалась сотрясением мозга и ссадинами, пишет газета Bild.

Инцидент произошел в природном парке Серенгети в нижнесаксонском Ходенхагене. Женщина медленно направила машину в сторону носорога по кличке Кузини, попытавшись тем самым загнать его в стойло. Однако животное бросилось на автомобиль, ударив в него с такой силой, что авто три раза перевернулось. После этого носорог продолжал атаковать уже изрядно помятую машину.

На подмогу женщине на джипе прибыли сотрудники парка. В тот момент, когда носорог утихомирился, смотрительница смогла вылезти в окно и пересела в автомобиль коллег.

По данным администрации парка, Кузини 30 лет, он обитает в Серенгети уже около полутора лет, но никак не может привыкнуть к этому месту. Его выпускают из вольера только по утрам и вечерам, когда на территории нет посетителей на собственных автомобилях. В администрации Серенгети не исключают, что Кузини будет передан в зоопарк.

Ранее в Саби-Сэндс в ЮАР носорог напал на туристический джип с людьми.

Атакующего авто носорога сняли на видео

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