Трамп и Зеленский встретятся в Варшаве

США ведут подготовку официальной встречи двух президентов.

Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский встретятся в Варшаве. Об этом заявил советник президента США по вопросам безопасности Джон Болтон.

По словам Болтона, сейчас ведутся переговоры и проводится подготовка к официальной встрече.

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“У меня была честь иметь встречу с президентом Зеленским в течение полутора часов... Я высказал наши ожидания относительно встречи в Варшаве двух президентов. Мы через пару дней будем прорабатывать организацию этой встречи“, - заявил Болтон.

Ране сообщалось о том, что из-за обвала в Дрогобыче Зеленский обещает провести всеукраинский аудит домов. По словам президента, на данный момент есть две основные версии: взрыв бытового газа и изношенность деревянных перекрытий.

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