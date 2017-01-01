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В Индии прогремел взрыв на химзаводе, есть жертвы

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На фабрике взорвались сразу несколько баллонов. Пока известно о восьми погибших, число жертв может возрасти.
На момент взрыва на предприятии находились порядка 100 рабочих
На момент взрыва на предприятии находились порядка 100 рабочих
twitter.com/ANI/status
На химическом заводе в индийском штате Махараштра в субботу, 31 августа, прогремел взрыв, в результате чего по меньшей мере восемь человек погибли, десятки пострадали, сообщает полиция региона.
 
 
"Согласно предварительным данным, на фабрике взорвались сразу несколько баллонов. К настоящему времени полиция и экстренные службы извлекли тела восьми погибших. Спасательная операция продолжается", - заявил агентству PTI сотрудник правоохранительных органов штата.
 
Инцидент произошел в 09.45 утра по местному времени (07.15 по киевскому). По информации полиции, на момент взрыва на предприятии находились порядка 100 рабочих. Спасатели не исключают, что часть из них по-прежнему может находиться в огненной ловушке.
 
Ранее сообщалось, что во Франции произошел взрыв на предприятии компании Corning, которая занимается производством стекла. Взрыв произошел в результате химической реакции в исследовательской лаборатории. Взорвался резервуар с кислотой. Пострадали 14 человек, двое из них в тяжелом состоянии. У людей химические ожоги. Также были эвакуированы 150 работников компании.
 

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Теги: Индия, взрыв, химический завод
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Источник: korrespondent.net

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