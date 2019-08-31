Ликвидация стрелка в американской Одессе: видео

На кадрах зафиксирован момент, как полицейские окружили автомобиль стрелка, а затем открыли по нему огонь.

Очевидцы засняли на видео момент ликвидации стрелка в американском городе Одесса, который убил пятерых случайных прохожих. Кадры опубликовал один из пользователей в Facebook.

На них видно, как полицейские окружили автомобиль стрелка, а затем открыли по нему огонь. "Они стреляют в него. Они его убили", - комментирует происходящее автор видео.

Here's a video from the shooting in Odessa, Texas. Video courtesy of Alex Woods on Facebook. pic.twitter.com/iwF31o5MMy — Chad Baker (@ChadBlue_) August 31, 2019

31 августа 30-летний белы мужчина совершил массовое убийство прохожих возле торгового центра возле города Одесса в штате Техас.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet