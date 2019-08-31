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Ликвидация стрелка в американской Одессе: видео

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На кадрах зафиксирован момент, как полицейские окружили автомобиль стрелка, а затем открыли по нему огонь.

Очевидцы засняли на видео момент ликвидации стрелка в американском городе Одесса, который убил пятерых случайных прохожих. Кадры опубликовал один из пользователей в Facebook.

На них видно, как полицейские окружили автомобиль стрелка, а затем открыли по нему огонь. "Они стреляют в него. Они его убили", - комментирует происходящее автор видео.

 

31 августа 30-летний белы мужчина совершил массовое убийство прохожих возле торгового центра возле города Одесса в штате Техас.

 

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Теги: США, Одесса, видео, стрельба, Техас
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Источник: korrespondent.net

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