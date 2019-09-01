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Израиль обещает аннексировать палестинские поселения на берегу Иордана

Комментариев: 3
Заявление премьер-министра прозвучало в ходе выступления перед учениками менее чем за три недели до всеобщих выборов.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал распространить "еврейский суверенитет" на все поселения, расположенные на палестинских территориях Западного берега реки Иордан. Об этом он написал в Twitter 31 августа.

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"Больше не будет никаких перемещений, и с божьей помощью мы распространим еврейский суверенитет на все поселения как на часть Государства Израиль", - сказал Нетаньяху в ходе выступления перед учениками в честь начала нового учебного года.

Расположенные на палестинских территориях Западного берега реки Иордан поселения сейчас даже по внутреннему законодательству не считаются частью Израиля. Заявление премьер-министра прозвучало менее чем за три недели до всеобщих выборов.

26 июля Палестина заявила о прекращении действия всех имеющихся соглашений с Израилем в ответ на снос палестинских домов в Восточном Иерусалиме.

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Теги: Израиль, Палестина, арабо-израильский конфликт, Иордан, Нетаньяху
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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h_a_a_r_p    01.09.2019, 15:40
Оценка:  +1
h_a_a_r_p
Почему Израилю можно анексировать а РФ нет
РотшильдДьявол    01.09.2019, 15:40
Оценка:  0
РотшильдДьявол
"и с божьей помощью " Исраниль перестанет существовать. Исраниль ведёт себя по-отношению к соседьям так-же, как и РОССИЯ по-отношению к Украине и Грузии.
Надо срочно создавать своёЯДЕРНОЕоружие.
h_a_a_r_p    01.09.2019, 15:41
Оценка:  +1
h_a_a_r_p
А разве в СССР был референдум об отделении республик ?
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