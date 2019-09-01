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ЕС ограничит вылов рыбы в Балтийском море

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Ученые забили тревогу: положение с рыбными запасами оказалось менее устойчивым, чем предполагали.
В Балтийском море будут ловить меньше рыбы
В Балтийском море будут ловить меньше рыбы
 
Евросоюз намерен сократить вылов большинства видов промысловой рыбы в Балтийском море, сообщает Delfi, это связано с тем, что рыбные запасы Балтики оказались хуже прогнозируемых.
 
ЕС предложил увеличить вылов сельди в Рижском заливе и сохранить на прежнем уровне вылов лосося в Финском заливе.
 
При этом предложено сократить вылов остальных видов рыбы - сельди в Центральной, Западной Балтике и Ботническом заливе, камбалы, кильки, трески в Восточной и Западной Балтике.
 
"Несмотря на усилия наших рыбаков и властей, сложилась серьезная обстановка с рыбными запасами Балтики, особенно трески в Восточной Балтике и сельди в Западной. В соответствии с научными рекомендациями мы намерены предложить разумный пакет, чтобы со временем обеспечить устойчивое рыболовство в Балтийском море", - заявил член Еврокомиссии по окружающей среде, морским делам и рыболовству Кармену Велла.
 
В последние годы властям и представителям рыбной отрасли удалось улучшить состояние рыбных запасов и даже увеличить разрешенные нормы промысла. Однако ученые вновь забили тревогу: положение с запасами оказалось менее устойчивым, чем предполагали.
 
Совет ЕС рассмотрит предложения Еврокомиссии, решение могут принять 14-15 октября.
 
Напомним, что археологи из Швеции обнаружили на дне Балтийского моря древний корабль
 
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Теги: ЕС, рыба, Балтийское море
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
ПНХ    01.09.2019, 19:26
Оценка:  0
ПНХ
гейропа, хватит ЖРАТЬ!
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