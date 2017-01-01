Иран передумал возвращаться к ядерной сделке
Тегеран не примет от Европы $15 млрд в качестве кредита для спасения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом в среду сообщило государственное иранское телевидение PressTV.
"Иран отказывается от предложения ЕС о выдаче $15 млрд в качестве кредита", - сообщил телеканал на своей странице в Twitter, при этом не уточнив источник информации.
Заместитель главы иранского МИД Аббас Арагчи в среду заявил, что Тегеран вернется к полному соблюдению СВПД по иранской ядерной программе при условии получения кредита в размере $15 млрд. Однако позже телеканал PressTV со ссылкой на источники сообщил, что Париж не смог убедить Вашингтон принять условие Тегерана по его возвращению к соблюдению сделки.
Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран и европейские страны разрешили большую часть противоречий по вопросу о реализации ядерной сделки, однако не пришли к итоговому согласию.
"У нас были противоречия в 20 вопросах, сейчас у нас противоречия по трем вопросам, то есть основная часть их (проблем - ред.) решена, но мы пока не пришли к окончательному знаменателю", - сказал Роухани, чьи слова приводятся на его официальном сайте.
Также Роухани Тегеран 4 сентября на заседании правительства заявил, что объявит детали третьего этапа сокращения ядерных обязательств в среду или четверг.
В начале июля Иран заявил, что начинает обогащать уран выше уровня в 3,67%, оговоренного ядерной сделкой.
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