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Взрыв на заводе в Индии: 22 погибших

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Предприятие занималось производством фейерверков, но пока неизвестно, имелись ли на это соответствующие лицензии.
В Индии на заводе по производству фейерверков произошел взрыв
В Индии на заводе по производству фейерверков произошел взрыв
hindustantimes.com

В Индии на заводе по производству фейерверков в городе Батала произошел мощный взрыв. Об этом сообщает Hindustan Times в четверг, 5 сентября.

В результате взрыва погибли 22 человека, около 20 получили ранения. Здание фабрики было полностью разрушено, также были повреждены соседние дома. Производственное помещение находилось в жилом районе.

Сотрудники полиции пока не установили, было ли производство пиротехники легальным.

Взрыв произошел за несколько недель до традиционного фестиваля огней Дивали, во время которого массово покупают и запускают фейерверки.

Напомним, что ранее в Индии прогремел взрыв на химзаводе, есть жертвы.

Также сообщалось, что в Уганде взорвался бензовоз, не менее десяти жертв.

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Теги: Индия, взрыв, жертвы, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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