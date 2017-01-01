В Финляндии разбился самолет
Самолет собирался приземлиться, однако по неизвестной причине упал в лесополосе недалеко от города Эура.
Сверхлегкий самолет потерпел крушение в Финляндии, сообщает Iltalehti в воскресенье, 9 сентября.
Инцидент произошел недалеко от города Эура на западе страны. Самолет уже собирался приземлиться, однако упал в лесополосе.
Воздушное судно получило серьезные повреждения. Пилот был единственным человеком на борту лайнера и сумел выжить.
Полиция выясняет обстоятельства крушения самолета.
Пассажир самолета EasyJet заменил пилота
Напомним, ранее в американском штате Невада разбился легкомоторный самолет. В результате крушения погибли два человека, еще трое пострадали.
Пассажир самолета EasyJet заменил пилота
Напомним, ранее в американском штате Невада разбился легкомоторный самолет. В результате крушения погибли два человека, еще трое пострадали.
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