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В Финляндии разбился самолет

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Самолет собирался приземлиться, однако по неизвестной причине упал в лесополосе недалеко от города Эура.
Дым на месте падения самолета
Дым на месте падения самолета
Скриншот

Сверхлегкий самолет потерпел крушение в Финляндии, сообщает Iltalehti в воскресенье, 9 сентября.
 
Инцидент произошел недалеко от города Эура на западе страны. Самолет уже собирался приземлиться, однако упал в лесополосе.
 
Воздушное судно получило серьезные повреждения. Пилот был единственным человеком на борту лайнера и сумел выжить.
 
Полиция выясняет обстоятельства крушения самолета.

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Напомним, ранее в американском штате Невада разбился легкомоторный самолет. В результате крушения погибли два человека, еще трое пострадали.

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Теги: авиакатастрофа, самолет, Финляндия, крушение
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Источник: korrespondent.net

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