Шторм повредил около 400 школ в Мексике

Полностью разрушены три учебных заведения в штате Нуэво-Леон. Жертвами шторма стали два человека.



Тропический шторм Фернанд повредил порядка 400 зданий школ на северо-востоке Мексики, сообщает телеканал Televisa.



Как минимум три учебных заведения в штате Нуэво-Леон оказались полностью разрушены.



Местные власти оценивают ущерб от стихии в 380 млн долларов. Губернатор штата Нуэво-Леон намерен обратиться к правительству Мексики за помощью в ликвидации последствий урагана.





Из-за шторма в Крыму утонули шесть человек Тропический шторм Фернанд обрушился на северо-восток Мексики 4 сентября. Он принес шквалистый ветер до 95 км/ч и сильные ливни. Жертвами стихии стали два человека.

Ранее сообщалось, что число жертв урагана Дориан на Багамских островах достигло 50 человек

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