Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Шторм повредил около 400 школ в Мексике

Комментариев: 0
Полностью разрушены три учебных заведения в штате Нуэво-Леон. Жертвами шторма стали два человека.
Тропический шторм повредил сотни школ в Мексике
Тропический шторм повредил сотни школ в Мексике
pixabay.com

Тропический шторм Фернанд повредил порядка 400 зданий школ на северо-востоке Мексики, сообщает телеканал Televisa.
 
Как минимум три учебных заведения в штате Нуэво-Леон оказались полностью разрушены. 
 
Местные власти оценивают ущерб от стихии в 380 млн долларов. Губернатор штата Нуэво-Леон намерен обратиться к правительству Мексики за помощью в ликвидации последствий урагана.
 
Тропический шторм Фернанд обрушился на северо-восток Мексики 4 сентября. Он принес шквалистый ветер до 95 км/ч и сильные ливни. Жертвами стихии стали два человека.
 
Ранее сообщалось, что число жертв урагана Дориан на Багамских островах достигло 50 человек

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Мексика, школа, стихия, шторм
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь