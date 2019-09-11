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В Иране женщина сожгла себя, потому что ее не пустили на стадион

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Женщину задержала охрана, ее обвиняли "в появлении на публике без хиджаба".
Женщина сожгла себя, потому что ее не пустили на стадион
Женщина сожгла себя, потому что ее не пустили на стадион
(архивное фото)

В Тегеране, Иран, 29-летнюю Сахар Ходаяри сожгла себя, когда ее не пустили на стадион, обвинили "в появлении на публике без хиджаба" и назначили суд.

Об этом сообщает Amnesty International в среду, 11 сентября.

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"Ей запретили входить, когда охранники стадиона обнаружили, что она женщина", - сказано в заявлении Amnesty.

Ходаяри предстала перед судом Тегерана на прошлой неделе, но тогда дело было отложено. Она облила себя бензином и подожгла. Она умерла в понедельник 9 сентября.

Запрет на посещение женщинами спортивных стадионов в Иране был введен вскоре после исламской революции 1979 года. Amnesty и Human Rights Watch призвали мировой футбольный руководящий орган FIFA отменить запрет.

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"Трагический арест Сахар, заключение в тюрьму и попытка самоубийства подчеркивают необходимость прекращения Ираном запрета на посещение женщинами спортивных состязаний и настоятельную необходимость для таких регулирующих органов, как FIFA, обеспечивать соблюдение своих собственных правил в области прав человека", - говорится в заявлении HRW.

Сахар страдала от биполярного расстройства, и время, проведенное в тюрьме, ухудшило ее состояние, сообщила ее сестра.

Напомним, что ранее пенсионер устроил самосожжение перед прокуратурой Ужгорода.

Также сообщалось, что в Бердичеве мужчина совершил самоподжег на сессии горсовета.

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Теги: Иран, права женщин, Amnesty International, самосожжение
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Комментариев (1)
КимЧенПых    11.09.2019, 09:41
Оценка:  0
КимЧенПых
тупая бабище
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