Украина не пойдет на компромисс с РФ по Крыму

Во время слушаний в ЕСПЧ украинская сторона исключила компромисс с Россией по вопросу о контроле над Крымом.

Украина не пойдет на компромисс с Россией по вопросу о контроле над Крымом

На слушании в Европейском суде по правам человека о нарушениях прав человека в аннексированном Крыму представителей Украины и России попросили ответить, возможно ли компромиссное решение спора по Крыму. Об этом сообщает Европейская правда в среду, 11 сентября.

Вопросы украинской и российской стороне задал судья от Чехии Алеш Пейчала. Примечательно, что судья предположил, что компромисс практически неизбежен.

"Мы знаем из истории, что любые конфликты между государствами должны завершаться компромиссом. Готовы ли вы на компромисс и в какой степени, а если нет, то почему?" - спросил судья.

После перерыва для консультаций стороны взяли слово, но обе попытались уйти от прямого ответа, однако тональность комментариев оказалась противоположной.

"Любое решение конфликта по Крыму должно включать возвращение Крыма под полный суверенитет Украины", - пояснил британский адвокат Бен Эммерсон, представляющий на слушаниях позицию Украины.

"Мы уважаем то улучшение в отношениях, вы слышали об обмене, и мы рассчитываем на дальнейшее улучшение, но это - все, что я могу ответить сейчас", - заявил представитель РФ Михаэль Свейнстон, избегая конкретики, но утверждает, что Москва ждет нормализации отношений с Киевом.

Правительственный уполномоченный Иван Лищина после завершения слушаний в ЕСПЧ заявил, что первое решение ЕСПЧ по Крыму ожидается через 6-12 месяцев.

"Можно надеяться, что в течение шести-двенадцати месяцев будет решение суда о приемлемости нашей жалобы по Крыму", - спрогнозировал он.

Это решение определит, имеет ли ЕСПЧ право рассматривать жалобу по существу, поскольку Россия это категорически отрицает. Сроки рассмотрения дела по существу Лищина прогнозировать не стал.

Также уполномоченный Украины сообщил, что следующая жалоба Украины против России, которая будет рассматриваться в ЕСПЧ, касается нарушений прав человека на Донбассе. В октябре уже новое правительство должно представить материалы, их подготовка ведется.

Напомним, что ранее в ЕСПЧ началось слушание по делу "Украина против России". В рамках слушания стороны представили свои доклады о состоянии прав человеа в Крыму.

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