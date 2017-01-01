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Часть Ливии осталась без света

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Со вчерашнего вечера из-за крупного сбоя в подаче электроэнергии обесточены крупнейшие города на востоке страны.
Электроснабжение обещают восстановить в ближайшее время
Электроснабжение обещают восстановить в ближайшее время

Крупнейшие города на востоке Ливии, включая второй по величине город страны Бенгази, с вечеро среды обесточены. Об этом в четверг, 12 сентября, сообщает Al Wasat.

По данным издания, с вечера электроэнергия не поступает ни в один из районов Бенгази, население которого превышает 600 тысяч человек.

Как указал представитель ливийской энергетической компании Фатхи Каркум, подобная же ситуация сложилась в городах Сирт, Дерна и их окрестностях. 

Причиной крупного сбоя в подаче электроэнергии стали технические проблемы на распределительной электростанции, расположенной близ Бенгази. В настоящее время на станции проводятся ремонтные работы. Электроснабжение городов обещают полностью восстановит в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что в Японии 900 тысяч домов обесточены из-за тайфуна, а в Канаде 500 тысяч человек были без света из-за урагана Дориан.

 

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Теги: электроэнергия, Ливия, отключение электричества
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Источник: korrespondent.net

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