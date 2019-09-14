Президент Туркменистана написал книгу об алабаях

Глава страны презентовал свою книгу на заседании правительства и призвал оценить произведение.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов написал книгу и стихотворение о туркменских алабаях. Об этом в субботу, 14 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на правительственную газету Нейтральный Туркменистан.

Об издании книги под названием T"urkmen alaba'yy (Туркменский алабай") глава государства рассказал на заседании правительства.

"В новом произведении раскрывается характер и значение этой породы собак, многие тысячелетия являвшихся верными спутниками туркмен. По окончании сегодняшнего заседания его участники смогут получить эту книгу", - сказал туркменский лидер.

Также президент сообщил, что написал стихотворение об алабае, и продекламировал его на заседании. Он предложил собравшимся оценить новые произведения и высказать о них свое мнение.

Стихотворение Туркменский алабай опубликовано в русском переводе на первой полосе субботнего номера газеты. В нем воспеваются слава, сила, отвага и преданность алабая.

Это далеко не первый литературный труд Бердымухамедова. До этого он написал книги, посвященные туркменской кухне, коврам, музыке, пословицам, спорту, военным. Одними из главных героев президентских книг являются ахалтекинские кони. Последний раз книгу о конях он презентовал в апреле.

Ранее Бердымухамедов посреди ночи по тревоге поднял военных, в том числе авиацию, и провел им мастер-класс по стрельбе по мишеням на велосипеде.

Также туркменский лидер записал с внуком рэп. При чем текст о "спортивном Туркменистане" написал Бердымухамедов, а аранжировку сделал внук.

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