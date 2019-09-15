США нашли виновных в атаке на нефтезавод саудитов
Иран стоит за атакой на нефтяные объекты Саудовской Аравии, считает глава Госдепа Майкл Помпео.
За атакой на нефтяные объекты Саудовской Аравии стоит Иран. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео в Twitter в субботу, 14 сентября.
"Несмотря на все призывы к деэскалации, Иран в данный момент начал беспрецедентную атаку на мирового поставщика энергии", - написал он.
Напомним, на востоке Саудовской Аравии так называемые хуситы нанесли удар из беспилотников по одному из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов.
Из-за нападения производство нефти в Саудовской Аравии снизилось на 5 млн баррелей в день. Это составляет почти половину всего текущего объема нефтяной добычи страны.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент