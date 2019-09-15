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США нашли виновных в атаке на нефтезавод саудитов

Комментариев: 2
Иран стоит за атакой на нефтяные объекты Саудовской Аравии, считает глава Госдепа Майкл Помпео.
Госсекретарь США Майк Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео


За атакой на нефтяные объекты Саудовской Аравии стоит Иран. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео в Twitter в субботу, 14 сентября.

"Несмотря на все призывы к деэскалации, Иран в данный момент начал беспрецедентную атаку на мирового поставщика энергии", - написал он.

Напомним, на востоке Саудовской Аравии так называемые хуситы нанесли удар из беспилотников по одному из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов.

Из-за нападения производство нефти в Саудовской Аравии снизилось на 5 млн баррелей в день. Это составляет почти половину всего текущего объема нефтяной добычи страны.

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Теги: нефть, Иран, Саудовская Аравия, Майкл Помпео
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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ПНХ    15.09.2019, 01:30
Оценка:  0
ПНХ
а у этих одна пластинка, дебилы тупорылые))))) уже весь мир хyями их кладет, а они "сцы в глаза божья роса"
haarp    15.09.2019, 00:17
Оценка:  -1
haarp
Еще пробиркой не потрясли ?
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