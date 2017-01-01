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В Канаде в результате стрельбы погиб один человек

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Еще четверо человек получили ранения разной степени тяжести. Предполагаемые стрелки объявлены в розыск.
Стрельба произошла в Канаде
Стрельба произошла в Канаде
CBC News

Один человек погиб и еще четверо получили ранения при стрельбе в городе Миссиссога в канадской провинции Онтарио, сообщает CBC.
 
Инцидент произошел в субботу, 14 сентября. Погибшим является взрослый мужчина, его личность устанавливается.

Среди раненых женщина, она была доставлена в больницу в тяжелом состоянии. Также пострадали двое подростков и один мужчина. 
 
Нескольких предполагаемых стрелков объявили в розыск. 

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Напомним, ранее на спортивном стадионе в американском штате Алабама произошла стрельба, в результате которой пострадали десять человек.

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Теги: Канада, стрельба, жертвы, пострадавшие
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Источник: korrespondent.net

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