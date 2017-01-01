В Канаде в результате стрельбы погиб один человек

Еще четверо человек получили ранения разной степени тяжести. Предполагаемые стрелки объявлены в розыск.



Один человек погиб и еще четверо получили ранения при стрельбе в городе Миссиссога в канадской провинции Онтарио, сообщает Один человек погиб и еще четверо получили ранения при стрельбе в городе Миссиссога в канадской провинции Онтарио, сообщает CBC

Инцидент произошел в субботу, 14 сентября. Погибшим является взрослый мужчина, его личность устанавливается.



Среди раненых женщина, она была доставлена в больницу в тяжелом состоянии. Также пострадали двое подростков и один мужчина.

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