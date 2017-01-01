В Канаде в результате стрельбы погиб один человек
Еще четверо человек получили ранения разной степени тяжести. Предполагаемые стрелки объявлены в розыск.
Один человек погиб и еще четверо получили ранения при стрельбе в городе Миссиссога в канадской провинции Онтарио, сообщает CBC.
Инцидент произошел в субботу, 14 сентября. Погибшим является взрослый мужчина, его личность устанавливается.
Среди раненых женщина, она была доставлена в больницу в тяжелом состоянии. Также пострадали двое подростков и один мужчина.
Среди раненых женщина, она была доставлена в больницу в тяжелом состоянии. Также пострадали двое подростков и один мужчина.
Нескольких предполагаемых стрелков объявили в розыск.
В США подросток расстрелял свою семью
Напомним, ранее на спортивном стадионе в американском штате Алабама произошла стрельба, в результате которой пострадали десять человек.
В США подросток расстрелял свою семью
Напомним, ранее на спортивном стадионе в американском штате Алабама произошла стрельба, в результате которой пострадали десять человек.
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