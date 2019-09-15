Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Жан-Мари Ле Пена обвинили в растрате средств ЕС

Комментариев: 0
Его дочь также привлечена по этому делу.
Жан-Мари Ле Пен подозревают в растрате
Жан-Мари Ле Пен подозревают в растрате
portal-kultura.ru

Жан-Мари Ле Пену, основателю Национального фронта Франции, выдвинули обвинения в растрате средств Европейского парламента для оплаты труда партийных работников во Франции.

Читай также: Во Франции будут судить экс-премьера за растрату госсредств

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Politico.

Дочь Ле Пена Марин, нынешняя глава партии, которая была переименована в Национальное собрание, уже была привлечена к уголовной ответственности по этому делу. 

По словам адвокатов Ле Пена-старшего, который работал депутатом Европарламента с 1980-х годов до начала этого года, обвинения ему выдвинули в пятницу.

Адвокат Ле Пена осудил дело как таково, которое является “вторжением судебной власти в законодательную“, добавив, что его клиент “очень устал от всего этого“.

По словам адвокатов, двое парижских судей допрашивали 91-летнего Ле Пена более 4 часов о работе трех его помощников.

“Следственные судьи задают много вопросов о деле, которое я считаю политической аферой“, - сказал Ле Пен агентству France Press.

Ультраправый политик будет вынужден снова предстать перед судьями 25 октября. 

Напомним, ранее сообщалось, что Во Франции хотят расследовать связи партии Ле Пен с экс-советником Трампа.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: Ле Пен, Франция
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь