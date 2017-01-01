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В Афганистане прогремели два взрыва: около 50 погибших

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В течение одного дня в Афганистана произошло два теракта, в которых около 50 человек погибли и около 80 были травмированы.
В Кабуле произошо два теракта за день
В Кабуле произошо два теракта за день
tolonews.com

По меньшей мере 22 человека погибли, 38 получили ранения при взрыве, совершенном во вторник, 17 сентября, в Кабуле, передает местный телеканал 1TV со ссылкой на МВД Афганистана.

Отмечается, что взрыв устроил террорист-смертник.

Теракт вблизи площади Масуда стал уже вторым за день. Ранее взрыв произошел рядом с местом собрания представителей избирательной кампании афганского президента Ашрафа Гани в провинции Парван. По данным телеканала Tolo News, в результате взрыва 26 человек погибли, еще 42 пострадали.

Напомним, 7 сентября при взрыве в Кабуле погибли два человека. Перед этим  в Кабуле погибли двое военнослужащих НАТО. Один погибший военный был из Румынии, а второй – из США. 

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Теги: Афганистан, теракт, взрыв, жертвы, Кабул
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Источник: korrespondent.net

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