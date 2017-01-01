Военный самолет разбился в Испании: есть погибшие

Самолет во время учений упал в море неподалеку от берега в провинции Мурсия. Погибли два человека: командующий и ученик.

В Испании разбился самолет военно-воздушных сил: в результате крушения погибли два человека. Об этом сообщает ВВС Испании в Twitter в среду, 18 сентября.

Сообщается, что самолет академии ВВС Испании во время учений упал в море вблизи берега провинции Мурсия утром 18 сентября. В результате погибли двое пассажиров - инструктор и курсант.

"Командующий Даниэль Мелеро и ученик Роза Мария Альмирон погибли сегодня утром в авиакатастрофе в Ла-Манга", - говорится в сообщении.

Напомним, что предыдущая авиакатастрофа с участием самолета ВВС Испании произошла меньше месяца назад. 26 августа военный самолет САЅА C-101 упал в море, пилот погиб.

Также сообщалось, что в авиакатастрофе в Колумбии погибли семь человек. Двухмоторный самолет вылетел в сторону муниципалитета Лопес-де-Микай, однако через несколько минут после взлета он рухнул на жилой квартал.

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