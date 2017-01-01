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ООН направила экспертов в Саудовскую Аравию для расследования атаки дронов

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Эксперты Организации Объединенных Наций проведут расследование нападений на нефтяные объекты Саудовской Аравии.
Эксперты ООН проведут расследование нападений на нефтяные объекты саудитов
Эксперты ООН проведут расследование нападений на нефтяные объекты саудитов

Эксперты ООН направились в Саудовскую Аравию для проведения расследования недавних атак на нефтяные объекты предприятия Saudi Aramco в соответствии с мандатом Совета Безопасности ООН. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш в среду, 18 сентября.
 
"В соответствии с резолюцией 2231 Совета Безопасности с четким мандатом для этой цели эксперты ООН уже отправились в Саудовскую Аравию. Они будут работать в соответствии с мандатом, который СБ ООН им предоставил. Это не первый раз. Это то, что четко определено мандатом СБ", - сказал он.
 
По мнению Гутерриша, нападения на нефтяные объекты Саудовской Аравии представляют угрозу миру и безопасности, а значит, этот вопрос находится в ведении Совета безопасности ООН.
 
Напомним, в ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco подверглись атаке. В частности, был атакован нефтеперерабатывающий комплекс, расположенный на востоке страны. Это привело к сокращению добычи нефти в Саудовской Аравии вдвое – на 5,7 млн баррелей в сутки.
 
Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако США усомнились в их причастности и обвинили в случившемся Иран. Тегеран отвергает эти обвинения.

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Теги: нефть, ООН, Саудовская Аравия, расследование
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Источник: Интерфакс-Украина

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