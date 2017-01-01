ООН направила экспертов в Саудовскую Аравию для расследования атаки дронов

Эксперты Организации Объединенных Наций проведут расследование нападений на нефтяные объекты Саудовской Аравии.



Эксперты ООН направились в Саудовскую Аравию для проведения расследования недавних атак на нефтяные объекты предприятия Saudi Aramco в соответствии с мандатом Совета Безопасности ООН. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш в среду, 18 сентября.



"В соответствии с резолюцией 2231 Совета Безопасности с четким мандатом для этой цели эксперты ООН уже отправились в Саудовскую Аравию. Они будут работать в соответствии с мандатом, который СБ ООН им предоставил. Это не первый раз. Это то, что четко определено мандатом СБ", - сказал он.



По мнению Гутерриша, нападения на нефтяные объекты Саудовской Аравии представляют угрозу миру и безопасности, а значит, этот вопрос находится в ведении Совета безопасности ООН.



Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако США усомнились в их причастности и обвинили в случившемся Иран. Тегеран отвергает эти обвинения.

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