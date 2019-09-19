Во Франции разбился бельгийский истребитель

Истребитель F-16 потерпел крушение во время учений. По предварительным данным, оба пилота успели катапультироваться.

Истребитель F-16 ВВС Бельгии разбился на северо-западе Франции, сообщает телеканал France 3 в четверг, 19 сентября.

По предварительным данным, самолет участвовал в учениях. Оба пилота успели катапультироваться. По данным Минобороны Бельгии, они смогли катапультироваться и воспользовались парашютами.

Как сообщает Le Soir, самолет упал на поле вблизи железнодорожных путей, в 50 метрах от человеческого жилья.

Одному из пилотов понадобилась помощь спасателей, поскольку его парашют повис на высоковольтных проводах.

Как сообщалось, накануне во время учений упал в море испанский самолет. Командующий самолета и ученик погибли.

Ранее сообщалось, что в авиакатастрофе в Колумбии погибли семь человек. Двухмоторный самолет вылетел в сторону муниципалитета Лопес-де-Микай, однако через несколько минут после взлета он рухнул на жилой квартал.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet