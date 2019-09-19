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Во Франции разбился бельгийский истребитель

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Истребитель F-16 потерпел крушение во время учений. По предварительным данным, оба пилота успели катапультироваться.
Истребитель F-16
Истребитель F-16

Истребитель F-16 ВВС Бельгии разбился на северо-западе Франции, сообщает телеканал France 3 в четверг, 19 сентября.

По предварительным данным, самолет участвовал в учениях. Оба пилота успели катапультироваться. По данным Минобороны Бельгии, они смогли катапультироваться и воспользовались парашютами.

 

Как сообщает Le Soir, самолет упал на поле вблизи железнодорожных путей, в 50 метрах от человеческого жилья.

Одному из пилотов понадобилась помощь спасателей, поскольку его парашют повис на высоковольтных проводах.

Как сообщалось, накануне во время учений упал в море испанский самолет. Командующий самолета и ученик погибли.

Ранее сообщалось, что в авиакатастрофе в Колумбии погибли семь человек. Двухмоторный самолет вылетел в сторону муниципалитета Лопес-де-Микай, однако через несколько минут после взлета он рухнул на жилой квартал.

 

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Теги: авиакатастрофа, самолет, Бельгия, Франция, истребитель
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
WTF2wtf    19.09.2019, 14:21
Оценка:  0
WTF2wtf
Спарка?
Учебный?
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