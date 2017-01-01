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Совбез ООН осудил теракты в Афганистане

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Члены Совета Безопасности выразили соболезнования семьям жертв и афганскому правительству.
На месте теракта в Кабуле
На месте теракта в Кабуле
 
Совет Безопасности ООН осуждает теракты в Афганистане, которые произошли за последние недели, в том числе в городе Калат. Об этом говорится в заявлении Совбеза, опубликованном в четверг, 19 сентября. 
 
В релизе подчеркивается, что Совбез ООН призывает все страны к международному сотрудничеству и помощи правительству Афганистана для привлечения террористов и их пособников к ответственности.
 
Напомним, во вторник, 17 сентября, прогремели взрывы в Кабуле и афганской провинции Парван. В результате инцидентов погибли по меньшей мере 50 человек.
 
Взрыв в Калате 19 сентября унес жизни 20 человек.
 
Ответственность за все три теракта взяли на себя боевики движения Талибан.

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Теги: Афганистан, теракты, совет безопасности оон, совбез
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Источник: korrespondent.net

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