Совбез ООН осудил теракты в Афганистане

Совет Безопасности ООН осуждает теракты в Афганистане, которые произошли за последние недели, в том числе в городе Калат. Об этом говорится в заявлении Совбеза, опубликованном в четверг, 19 сентября.

В релизе подчеркивается, что Совбез ООН призывает все страны к международному сотрудничеству и помощи правительству Афганистана для привлечения террористов и их пособников к ответственности.

Ответственность за все три теракта взяли на себя боевики движения Талибан.